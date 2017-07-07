Госдеп США сообщил о встрече Тиллерсона и Лаврова на G20

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствует рабочий график госсекретаря, опубликованный на сайте Госдепа.

«В 10:35 по местному времени (11:35 мск) госсекретарь США Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Гамбурге (Германия)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля. В рабочем расписании главы государства намечен ряд двусторонних встреч «на полях саммита».

Президент РФ проведет переговоры с лидерами США, Франции и Турции, федеральным канцлером Германии, премьер-министрами Японии и Австралии.

Читайте также: Финансовые лидеры G-20 отказались финансировать борьбу с изменением климата

Читайте также: Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20