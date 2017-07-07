Госдеп США поддерживает проведение суда по делу MH17 в Нидерландах

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Госдепартамент США приветствует решение Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию катастрофы рейса MH17 под Донецком о проведении судебного процесса по данному делу в Нидерландах. Об этом говорится в комментарии официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, распространённом пресс-службой ведомства.

«Мы полностью уверены в способности системы уголовного правосудия Нидерландов прийти к прямому и беспристрастному решению», — отмечается в заявлении.

Сообщается также, что Соединённые Штаты продолжат сотрудничество с ССГ в её расследования и призывают другие государства, которые способны оказать содействие, «сотрудничать в полной мере, с тем чтобы все виновные были привечены к ответственности».

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу о крушении пассажирского самолёта Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» в 2014 году будет проходить в Нидерландах в соответствии с местным законодательством. К такому решению пришла Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Напомним, что до настоящего времени расследование трагедии не завершено, официальных обвинений по делу не предъявлено никому.

Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике. На борту находились 289 человек: 283 пассажира из десяти стран мира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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