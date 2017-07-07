Меркель и Эрдоган встретились накануне саммита G20

Гамбург, Германия, , 05:07 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились 6 июля накануне саммита G20 в Гамбурге, передает Die Tagesschau.

Сообщается, что инициатором двусторонней встречи выступил Эрдоган.

Они обсудили ключевые вопросы, которые будут подняты на заседаниях «Большой двадцатки» 7—8 июля, а также немецко-турецкие отношения.

Пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт сообщил, что одной из обсуждаемых тем была также дальнейшая реализация миграционной сделки между ЕС и Турцией, заключенной в 2016 году.

Напомним, действующее соглашение предусматривает высылку в Турцию тех беженцев, которые незаконно из этой страны попали в Грецию и не получили право на убежище.

Как считают многие немецкие политики, если не продлить сделку и не выделить дополнительные финансовые средства в размере €3 млрд, то беженцы потоком будут незаконно пребывать в Грецию, а оттуда — в страны ЕС.

Это сможет облегчить контрабандистам ведение их теневого бизнеса по перевозке мигрантов, что негативно скажется на ситуации безопасности в ЕС.

В целом, обоим политикам сложно сейчас о чем-либо договорится ввиду их напряженных отношений, добавляет издание.

Напомним, что отношения Турции и Германии заметно ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдогану было отказано в публичных выступлениях перед соотечественниками в кулуарах саммита.

Вопрос о незаконном задержании немецкого журналиста Дениза Юцеля, который находится в турецкой тюрьме уже почти пять месяцев, также «накаляет обстановку».

Поэтому, как передают местные СМИ, переговоры между Меркель и Эрдоганом прошли «довольно холодно и безрезультатно».