G20: В Гамбурге произошли жесткие столкновения полиции и демонстрантов

Гамбург, Германия, , 04:50 — REGNUM Горящие баррикады, петарды, булыжники и водометы: в Гамбурге продолжаются столкновения демонстрантов с полицейскими, пишет 7 июля Die Tagesschau.

Вечером 6 июля накануне открытия саммита G20 в городе стартовала акция «Добро пожаловать в ад», участники которой выступают против проведения этой встречи на высшем уровне.

Полиция пыталась разогнать около 12 тыс. демонстрантов, большая часть из них была мирно настроена.

Сообщается, что есть пострадавшие, как со стороны участников акции, так и со стороны полицейских.

Согласно местным СМИ, около 74 стражей порядка были ранены, арестованы до 20 человек.

Организаторы акции раскритиковали поведение полицейских, которые, по их словам, «были готовы идти на жесткие меры для разгона демонстрантов».

Напомним, на саммите, который пройдет 7—8 июля, ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 20 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.