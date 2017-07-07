Генсек ООН констатировал провал конференции по Кипру

Нью-Йорк, США, , 04:20 — REGNUM Участникам переговоров, посвящённых урегулированию кипрского конфликта, не удалось прийти к каким-либо соглашениям. Об этом объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передаёт агентство Reuters.

«Мне очень жаль об этом сообщать, но, несмотря на сильную приверженность и участие всех делегаций и сторон, конференция по Кипру завершилась без достижения соглашения», — сказал Гутерреш.

По информации Associated Press, стороны не смогли достичь консенсуса из-за позиции Турции, которая настаивают на присутствии своих военных на территории острова.

Напомним, после вторжения Турции в 1974 годы в Кипр остров был разделён на две части: на севере администрацию возглавили турецкие киприоты, на юге — греческие. С тех пор конфликт по-прежнему не разрешён, несмотря на то, что в 2015 году были возобновлены попытки объединения двух администраций.

В конце июня в швейцарском Кран-Монтана под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша стартовал новый раунд переговоров по кипрскому урегулированию. В них участвовали лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи и лидер греческой кипрской общины Никос Анастасиадис, а также министры иностранных дел Греции, Турции и Великобритании как стран-гарантов и наблюдатели от Европейского союза.

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