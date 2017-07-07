«Польша уже наступала на газовые грабли»

Москва, , 04:21 — REGNUM Польша наступала на газовые грабли, когда американцы привезли туда сланцевые технологии. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

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«То, что они не подписали контракт, не удивительно, потому что никакого контракта и в природе быть не может. США, как страна, газ на внешние рынки вообще не поставляет, — обозначил эксперт. — Если вы хотите покупать американский газ, вы должны купить его на внутреннем американском рынке, довезти до американского терминала, там организовать его сжижение, потом погрузить на свой танкер и везите, куда хотите».

«Польша на газовые грабли уже наступала, когда американские сланцевые технологии привезли в Польшу, — добавил Константин Симонов. — И где сланцевый газ?»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июля, по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и США в ближайшее время могут подписать долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа (СПГ). Первая пробная партия американского газа пришла в Польшу в начале июня.