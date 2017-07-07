Молдавия: Куда улетел экс-президент Приднестровья Шевчук?

Кишинёв, , 02:34 — REGNUM Парламент Молдавиине поддержал предложение оппозиции заслушать информацию директора Службы информации и безопасности и вице-премьера по «реинтеграции» относительно дела бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука. С запросом на этот счет выступила фракция Либерально-демократической партии.

«Требуем заслушать в парламенте директора СИБ и вице-премьера по реинтеграции, в связи с информацией появившейся в прессе об уголовных делах в отношении Шевчука и о его бегстве на территорию правобережной Молдовы», — приводит агентство Infotag слова председателя фракции ЛДПМ Тудора Делиу. Он также поинтересовался, почему Шевчука не арестовывают как «сепаратистского лидера».

Лидер Партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин в свою очередь заявил, что Шевчук уже покинул Молдавию. «Господин Делиу, вы опоздали. Он вчера вечером уехал», — сказал Воронин, не указывая источник информации и другие подробности.

Ряд молдавских СМИ написали, что в Кишиневском аэропорту им подтвердили тот факт, что Шевчук покинул страну. В МВД Молдавии сообщили, что полиции неизвестно местонахождение Шевчука. Министр внутренних дел Александр Жиздан ранее заявил, что полиция выясняет. Где находится Шевчук и не угрожает ли ему опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В общей сложности Шевчук стал фигурантом шести уголовных дел. Как отметил спикер парламента Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать ШевчукаПриднестровью.

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