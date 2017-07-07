В столкновениях с антиглобалистами в Гамбурге пострадали 74 полицейских

Гамбург, Германия, 7 июля 2017, 01:43 — REGNUM В столкновениях с участниками акций протеста против саммита G20 в Гамбурге получили ранения 74 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.
По официальным данным, среди манифестантов пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в акциях протеста антиглобалистов, которыми традиционно сопровождаются такие международные форумы, как G7 и G20, принимают участие около 12 тысяч человек.
Порядка тысячи наиболее радикально настроенных манифестантов вступили в столкновения с полицией. Стражей порядка забрасывают камнями и дымовыми шашками, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водомёты.
В полицейском управлении сообщают, что в ночь на 7 июля продолжились локальные беспорядки. Радикалы поделились на группы, которые действуют в разных частях города. Для наблюдения за протестующими задействованы полицейские вертолёты.
Местные власти обратились к жителям города с рекомендацией не выходить на улицы без крайней необходимости.
Напомним, саммит G20 будет проходить в Гамбурге 7−8 июля. В мероприятии примут участие около 10 тысяч членов международных делегаций и журналистов. Также власти города подготовились к приезду до 150 тысяч демонстрантов, в том числе нескольких тысяч леворадикалов.
В МВД Германии сообщали, что на обеспечение безопасности мероприятия было выделено 50 млн евро.
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