Пятница, 7 Июля 2017 года
01:55:55 МСК

Белый дом рассказал о содержании переговоров Трампа и Меркель

Политика

Лидеры США и Германии провели двустороннюю встречу перед открытием саммита G20 в Гамбурге

Белый дом рассказал о содержании переговоров Трампа и Меркель
Иллюстрация: Bundeskanzlerin.de
Дональд Трамп, Ангела Меркель

Вашингтон, 7 июля 2017, 01:21 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу 6 июля, чтобы «скоординировать свои подходы по ключевым направлениям политики» в преддверии открывающегося в Гамбурге саммита G20, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили общие приоритеты в международной политике и политике безопасности, включая активизацию выполнения Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми его соседями, а также денуклеаризацию Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель и Трамп обсудили ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР и вооруженный конфликт на Украине, а также затронули вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке и темы предстоящего саммита.

Напомним, саммит G20 будет проходить в немецком Гамбурге 7 и 8 июля. На полях саммита должна состояться первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Ангела Меркель заявила, что не планирует выступать в роли посредника между двумя лидерами, отметив, что у Германии и ЕС имеется собственная позиция по различным вопросам международной политики, в частности по Украине.

При этом канцлер подчеркнула, что Германия, как принимающая сторона саммита, должна уделить особое внимание поиску компромиссных решений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Саммит G20 в Гамбурге