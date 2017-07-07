Белый дом рассказал о содержании переговоров Трампа и Меркель

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу 6 июля, чтобы «скоординировать свои подходы по ключевым направлениям политики» в преддверии открывающегося в Гамбурге саммита G20, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили общие приоритеты в международной политике и политике безопасности, включая активизацию выполнения Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми его соседями, а также денуклеаризацию Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель и Трамп обсудили ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР и вооруженный конфликт на Украине, а также затронули вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке и темы предстоящего саммита.

Напомним, саммит G20 будет проходить в немецком Гамбурге 7 и 8 июля. На полях саммита должна состояться первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Ангела Меркель заявила, что не планирует выступать в роли посредника между двумя лидерами, отметив, что у Германии и ЕС имеется собственная позиция по различным вопросам международной политики, в частности по Украине.

При этом канцлер подчеркнула, что Германия, как принимающая сторона саммита, должна уделить особое внимание поиску компромиссных решений.