Тиллерсон и глава МИД ФРГ обсудят на G20 Сирию и Украину

Берлин, , 23:36 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на саммите G20 обсудят 7 июля конфликты в Сирии и на Украине, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

В сообщении указано, что Габриэль проведет переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном «на полях» саммита G20 во второй половине дня 7 июля.

Отмечается, что кроме ситуации на Украине и в Сирии стороны планируют обсудить кризис в Персидском заливе и ряд других международных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию с Украиной и ракетно-ядерной программой КНДР.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил журналистам, что надеется организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

Встреча глав государств «большой двадцатки» пройдёт в Гамбурге 7−8 июля.

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