Госдеп США призывает Китай сильнее давить на Северную Корею

Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Вашингтон уверен, что Китай способен резко усилить давление на Северную Корею, заявила 6 июля журналистам официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, в деле оказания давления на КНДР США находятся «на ранней стадии» и ещё «многое необходимо сделать».

При этом официальный представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон продолжает считать, что Китай способен оказать дополнительное давление на Пхеньян.

Хезер Науэрт отметила, что по данному вопросу США продолжат совместную работу с Пекином.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп призвал мировое сообщество ответить на «очень плохое поведение» КНДР, выражающееся в усилиях по созданию ракетно-ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Россия и Китай выступили с предложением объявить мораторий на северокорейские ядерные испытания и пуски ракет, а также выступили против силового воздействия на КНДР.

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