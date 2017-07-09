Пиршество автономизации. Какой может быть новая карта Ближнего Востока

Анкара, , 13:12 — REGNUM Политический котел, кипящий на месте современного Ближнего Востока, представляет собой отдаленный результат распада, постигшего Османскую империю после Первой мировой войны. О том, какие силы и какие проекты будут сражаться за новые карты ближневосточного региона, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Турецкий взгляд на будущее региона сталкивается последнее время с невозможностью продолжения неоосманизма как такового. Начавшаяся в 2014 году деятельность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перечеркнула мирные процессы, целью которых было предотвращение разноплеменных, принадлежащих к различным конфессиям групп, проживающим на Ближнем Востоке. Теперь же, когда операция, направленная против экстремистов, близится к своему завершению, регион все больше становится похож на раскаленную сеть отличающихся высоким напряжением конфликтов.

Постоянно упоминающиеся в этом контексте курды и их стремления к автономизации являются только ярчайшим, но не единственным примером подобных конфликтов. Курды, проживающие на территории Ирака, объявили о референдуме, который пройдет в ближайшее время. Их единоплеменники в Сирии, поддерживаемые США, похоже, стремятся к тому же. Тюркский национализм, поддерживаемый Анкарой силовыми методами, может не выдержать совместного давления курдов из южных регионов самой Турции.

А ведь следом за курдами к ближневосточным проектам автономизации могут подключиться и другие этнорелигиозные группы, когда-то входившие в Османскую империю. Даже агрессию Саудовской Аравию против Йемена, имеющую место в последнее время, можно рассматривать в контексте передела османского наследства. Какие распри могут обнажиться в будущем с учетом амбиций различных заинтересованных сторон, можно только догадываться.

Подробности читайте в статье: Приглашение на обед Большого Ближнего Востока: кого гостем, кого блюдом

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