Соцопросы по-латвийски: уголовная статья за неправильный ответ

Рига, , 18:55 — REGNUM Очень приятно и несложно собирать социологическую статистику в условиях подавления инакомыслия. О том, как и то, и другое происходит в современной Прибалтике, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Евгений Осипов.

Радость по поводу сокращения отрицательных ответов на вопрос о том, имела ли место советская оккупация Латвии, латвийский исследователь Мартиньш Капранц празднует как крупное достижение. То, что среди русскоязычных латвийцев до 37% увеличилось количество тех, кто не хочет отвечать на вопрос об оккупации, с точки зрения упомянутого исследователя служит убедительным подтверждением победы латвийского образа мысли над «Кремлевскими пропагандистами».

А ведь более верным выглядит то мнение, что в Латвии просто сократилось количество простодушных, не берущих в расчет, что за неугодный властям ответ можно вполне получить реальный уголовный срок. После этого интерпретировать данные опросов очень легко, можно даже сразу брать с собой уполномоченного, открывающего уголовные дела на месте. Данная черта ярко характеризует латвийские представления о демократии, тут уж становится очевидным, что при правильно устроенной демократии точки зрения бывают как равноправными, так и ровнее всех.

Читайте подробности в статье: Математическое «самоудовлетворение» латвийских пропагандистов

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