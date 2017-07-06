Меркель и Трамп обсудили ситуацию на Украине и ракетные пуски КНДР

Берлин, , 21:25 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР и вооруженный конфликт на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

По информации агентства, Меркель и Трамп также затронули вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке и темы предстоящего саммита G20.

Напомним, международный саммит G20 пройдет 7−8 июля в Гамбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель сделала заявление о том, что не станет играть на саммите G20 роль посредника между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, еще 5 июля правительство Германии сделало заявление о запланированной встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона на саммите G20 в Гамбурге. Лидеры трёх государств обсудят ситуацию на Украине.

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