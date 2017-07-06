Италия намерена перекрыть для мигрантов путь в Ливию

Рим, , 21:00 — REGNUM Власти Италии направят более $30 млн в Северную Африку, чтобы перекрыть мигрантам путь в Европейский союз через Ливию, 6 июля сообщает Associated Press.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано объявил о планах правительства на встрече министров иностранных дел Ливии и соседних африканских государств, а также ряда заинтересованных европейских государств.

Средства будут направлены на укрепление пограничного контроля на юге Ливии, чтобы не позволить мигрантам добраться до ее берегов.

Италия направит $11 млн 300 тыс. на укрепление контроля на южных ливийских границах, где Ливия граничит с Нигером, Чадом и Суданом. Еще $20 млн 400 тыс. будет потрачено на финансирование добровольной репатриации мигрантов, которые достигли берегов Ливии.

Напомним, ранее представитель Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев по Средиземноморью Винсент Кошетель заявил, что 295 тыс. мигрантов в Ливии, готовы покинуть страну и отправиться в Европейский союз.

С января 2017 года в Италию прибыли около 84 тыс. беженцев, что на одну пятую больше, чем в аналогичный период 2016 года.

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