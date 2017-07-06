МИД РФ: Слова сербского премьера о России и ЕС неверно истолковали

Москва, , 20:42 — REGNUM Министерство иностранных дел России исходит из того, что слова нового премьер-министра Сербии Аны Брнабич о готовности Белграда отказаться от дружбы с Россией ради членства в ЕС были неверно истолкованы. Об этом 6 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось»

По её словам, посол России в Белграде

«Премьер Сербии сказала, что её слова были неверно истолкованы американским агентством и передала полную стенограмму своего интервью Bloomberg, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует. Исходим из этих разъяснений», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России.

На официальном сайте правительства Сербии также опубликована информация о встрече Брнабич и Чепурина, однако подробностей о том, было ли предметом переговоров резонансное интервью сербского премьера, не приводится.

Как сообщается российский дипломат передал Брнабич поздравление от премьер-министра России Дмитрия Медведева со вступлением в должность и пожелал ей успешной работы.

«Брнабич отметила, что очень уважает многолетние связи и дружбу с Россией, которая является важным партнёром Сербии, и выразила желание, чтобы это сотрудничество расширялось в области научных исследований и разработок, а также через сотрудничество университетов», — говорится, в частности, в сообщении.

Отмечается, что Чепурин со своей стороны «подчеркнул заинтересованность России в дальнейшем развитии Сербии», а также отметил важность экономического сотрудничества, сообщив, что «Россия готова увеличить инвестиции, и не только в области энергетики и транспорта».

Напомним, ранее Ана Брнабич в интервью американскому агентству Bloomberg заявила, что, будучи поставленной перед выбором между тесными отношениями с Россией и членством в Европейском союзе, Сербия предпочтёт второй вариант.

«Наш путь — это Европейский союз, это очевидно, — сказала Брнабич. — У нас есть эмоциональные связи с Россией из-за традиций, культуры и религии. Многие люди в Сербии воспринимают Россию как нашего старшего брата, нашего защитника. Этими чувствами нельзя пренебрегать. Но наш стратегический путь — это ЕС», — процитировало агентство слова сербского премьера.

При этом, как сообщалось, на вопрос о том, будет ли Белград и дальше, несмотря на давление Запада, отказываться от введения санкций против России, если это поставит под угрозу членство в ЕС, Брнабич не дала чёткого ответа, заявив, что не может это комментировать, так как «на Балканах очень сложно брать на себя какие-то обязательства».

Высказывания Брнабич вызвали скандал в Сербии. Оппозиционные партии призвали президента Александра Вучича поставить в известность общественность, если премьер-министр, на кандидатуре которого настаивал он лично, заручилась его согласием на проведение такой политики.

Со стороны представителей правящей Сербской прогрессивной партии, тем временем, прозвучали многочисленные заявления о намерениях подолжать сотрудничество с Россией и о том, что Белград не делает для себя выбора между Москвой и Европейским союзом, которые, очевидно, были призваны дезавуировать категоричные слова Брнабич.

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