Киев, , 14:10 — REGNUM Хозяйственная неразбериха, постигшая постмайданную Украину, продолжает разрастаться. Население, частью самоустранившееся от решения политических проблем, а частью радостно бросившееся создавать новые, отдает на откуп новой администрации хозяйственно-экономическую сферу страны. К чему это приводит, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

За примерами удивительного по своей разрушительной силе сочетания политической хаотизации и хозяйственного беспорядка далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть материал местной украинской прессы. Сражения участников тербатов с национальными гвардейцами Авакова становятся обыденной реальностью. Одно из крупных происшествий имело место совсем недавно на Кировоградчине, где за попытку защититься от рейдерского захвата земель были избиты нацгвардейцами как местные жители, так и бывшие бойцы тербата «Донбасс».

Так, пока широко разрекламированная безвизовая кампания занимает СМИ, «деловые люди» Украины грабят местное население, пользуясь защитой официальных государственных структур. Как говорится, за что боролись. Рейдерские захваты, осуществлявшиеся при Януковиче, еще покажутся образцом законности и порядка гражданам новой европейской Украины.

А о безвизе, шумиха вокруг которого превзошла все мыслимые пределы, можно сказать только одно: никакого положительного эффекта на практике он не принес. Как ездили украинские гастрабайтеры в Европу, используя шенген, так и продолжают: по статистике, всего с 11 по 27 июня через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпаться, в страны ЕС проехали 233 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам 6003 человека, остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами. Это всего на 3% больше, чем за аналогичный период до введения безвизового режима.

Эти и другие темы, обсуждаемые украинской прессой, читайте здесь: Львов: почему мы отрицаем факт гражданской войны на Украине?

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