Трамп: войска США в Польше гарантируют независимость Европы

Варшава, 6 июля 2017, 20:56 — REGNUM Квартирующие в Польше американские войска гарантируют силу и независимость Европы, заявил 6 июля президент США Дональд Трамп, выступая в Варшаве.
Напомним, Дональд Трамп прибыл в Польшу поздним вечером 5 июля, а сегодня рассказал в Варшаве о целях пребывания американских военных на польской территории.
По словам Трампа, механизированная бригада армии США защищает в Польше европейскую свободу, обеспечивает демократию и символизирует интерес Вашингтона к защите Европы.
Стоит отметить, что в Польше расквартирована американская механизированная бригада численностью 3,5 тыс. человек.
Ранее Дональд Трамп встретился с руководством Польши и поучаствовал в саммите «Трехморья».
Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Гамбурге состоится саммит глав государств «Большой двадцатки», в котором также примет участие президент США Дональд Трамп.
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