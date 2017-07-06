Четверг, 6 Июля 2017 года
21:42:39 МСК

Трамп: войска США в Польше гарантируют независимость Европы

Политика

Президент США разминается в Варшаве перед саммитом G20 в Гамбурге

Варшава, 6 июля 2017, 20:56 — REGNUM  Квартирующие в Польше американские войска гарантируют силу и независимость Европы, заявил 6 июля президент США Дональд Трамп, выступая в Варшаве.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Польшу поздним вечером 5 июля, а сегодня рассказал в Варшаве о целях пребывания американских военных на польской территории.

По словам Трампа, механизированная бригада армии США защищает в Польше европейскую свободу, обеспечивает демократию и символизирует интерес Вашингтона к защите Европы.

Стоит отметить, что в Польше расквартирована американская механизированная бригада численностью 3,5 тыс. человек.

Ранее Дональд Трамп встретился с руководством Польши и поучаствовал в саммите «Трехморья».

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Гамбурге состоится саммит глав государств «Большой двадцатки», в котором также примет участие президент США Дональд Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Россия дестабилизирует Восточную Европу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Евросоюза