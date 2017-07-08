Москва, , 10:05 — REGNUM Согласно геополитическому прогнозу, недавно опубликованному агентством Стратфорд, госпрограмма вооружений России, нацеленная, по мнению агентства, на Украину и Прибалтику, дополняется кавказским направлением. Каковы в отношении Закавказья планы Вашингтона, судя по опубликованным результатам американских исследований, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Ранее опубликованные исследования Foreign Policy Research Institute, в которых анализировались результаты встреч глав государств и правительств НАТО в Брюсселе, указали на факт «снижающейся актуальности пребывания Альянса на Южном Кавказе и снижению важности этого региона для НАТО».

Присоединение Крыма к России, судя по доносящимся с Запада сообщениям, снизило перспективу наращивания западного присутствия в странах Закавказья. Теперь американская стратегия, скорее всего, будет складываться в дипломатических акциях, носящих точечныйи зачастую дестабилизирующий характер. Определенную роль в этом сыграют события, происходящие в ближневосточном регионе, особенно те, которые имеют отношение к действиям курдских автономистов. Кроме того, опасения вызывают возможные перетекания разбитых сил ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сторону Закавказья.

Такой путь отступления выглядит логичным, а при оказании определенного «содействия» со стороны какой-либо антиигиловской силы, и неизбежным.

Действительно ли США покидают Кавказ, читайте в статье: Закавказье не нужно Трампу, а Трамп — Закавказью

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