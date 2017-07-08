Баку и Ереван попытаются договориться на площадке ОБСЕ. А смогут ли?

Вена, , 13:14 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сообщил о возможной встрече с главой азербайджанского МИД Эльмаром Мамедъяровым. Эта встреча, как стало известно, должна состояться 11 июля в австрийском городе Мауэрбах в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. С чем придут к переговорам Ереван и Баку, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Само по себе согласие Армении на эту встречу было прокомментировано с азербайджанской стороны как готовность Еревана на «некие уступки», дающие шанс на выполнение требований Баку. Как выразился официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, Баку готов к субстантивным переговорам по скорейшему решению нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво. Упомянув в своем заявлении о результатах Венских и Санкт-Петербургских соглашений о введении мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон, Гаджиев обошел молчанием длительное неподписание Азербайджаном этих решений, подвешивающее их в воздухе.

Вероятно, устное упоминание договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, предполагает использование соответствующего соглашения в качестве отправной точки на переговорах, планируемых в Мауэрбахе. А эти договоренности, в свою очередь, предполагают участие Степанакерта в качестве независимой стороны переговоров, без участия которой невозможна реализация Венских и Санкт-Петербургских соглашений по НКАО.

Подробности читайте в статье: О чем будут говорить Налбандян и Мамедъяров в австрийском Мауэрбахе

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