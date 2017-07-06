Тереза Мэй призвала воздержаться от лишних трат «вплоть до аскетизма»

Лондон, , 19:59 — REGNUM Выступая 5 июля на заседании британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что «приоритетным направлением работы ее кабинета в данный момент является сокращение дефицита бюджета, а не повышение зарплаты государственным служащим».

«Идти на дополнительные траты — а повышение зарплаты как раз относится к такой категории расходов бюджета — значит, обречь государство на крах в «греческом стиле», — приводит слова Мэй The Independent. — Воздержаться от дополнительных трат вплоть до аскетизма — сегодня видится такой путь решения проблем».

Министры кабинета в большинстве своем, отмечает корреспондент газеты Роб Меррик, «почти открыто поднимают мятеж против премьера, настаивая на увеличении их зарплаты на 1% как минимум и расширении финансирования образования».

Читайте также: «Британия готова платить за Брексит £87 млрд, хотя и 1 млрд — много»

«Что мы увидели в Греции, когда тамошнее правительство не справилось с удержанием дефицита бюджета в заданных пределах? — спросила Тереза Мэй у парламентариев и сама за них ответила. — Пришлось сокращать на 36% расходы на поддержание здравоохранения страны. Сомневаюсь, что это помогло медсестрам и пациентам».

Главный оппонент Терезы Мэй в парламенте, лидер лейбористов Джереми Корбин предложил ей «найти миллиард для врачей точно так же, как его нашли для Северной Ирландии ради обеспечения юнионистами поддержки консерваторам в проведении решений по брекситу», на что премьер ответила, что «выход из ЕС действительно сегодня стоит на первом месте, а с ростом зарплат придется подождать не поэтому, а потому, что тори не свойственно подходить к решению государственных задач так же популистски безалаберно, как это делают лейбористы».

Читайте также: Годовщина Brexit: выхода нет!