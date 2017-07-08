Рычаг «тоталитаризма» — изобретение теоретиков «Холодной войны»

Москва, , 11:07 — REGNUM «Тоталитаризм» стал одним из понятий, обеспечивших успех так называемой «холодной войны», которая завершилась победой Запада над социалистическим лагерем, возглавляемым СССР. Но, как оказалось, сама идея атаки Запад не сводилась к уничтожению социалистической идеологии, но предполагала (и продолжает предполагать) уничтожение самой России. Об истоках термина «тоталитаризм» и примененных к нему искажениях рассказывает в своей статье главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Разработку боевого концепта уничтожения противника через политическую, идеологическую и экономическую войну, названную в целом «холодной», Запад возложил как на плечи своих специалистов, так и русских эмигрантов различных волн, включая представителей не только белоэмигрантской, но также меньшевистской и троцкистской группировок. Термин «тоталитаризм» оказался удачным образом, позволяющим вывести за скобки нужные Западу черты тотальности, присущие ему как таковому, акцентировав внимание на «тоталитарности» гитлеровских национал-социалистов и Коммунистической партии под руководством Сталина.

В действительности же термин, произошедший от латинского слова total, имеет философские и стратегические корни в осмыслении государственной политики, существовавшей во всей Европе в условиях Первой мировой войны. От каждого из государств-участников эта война потребовала всеобщего, то есть тотального, напряжения сил: тотальной мобилизации, тотального подчинения войне всех ресурсов страны, в том числе идеологических. Любую из европейских стран, участниц Первой мировой, можно мгновенно подвести под это понятие. И как излишне всеобщее, оно обладает свойством малой информативности. Конечно, для США, ограничившихся как в Первой, так и во Второй мировой войнах действиями экспедиционных корпусов, тотальное напряжение сил было незнакомо. И в представлении теоретиков тоталитаризма (фон Хайек, Поппер, Арендт и др.) создало возможности построения условной схемы отклонения европейской цивилизации от утраченного рая «свободной торговли» в ужасный ад «тоталитарного общества».

Можно ли оценить понятие тотальности в его инструментальном аспекте, отделив, таким образом, зерна от плевел? Читайте в статье: Кто и зачем придумал «тоталитаризм»

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