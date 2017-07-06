«России нужен не Асад, а паритет с США на Ближнем Востоке»

Лондон, , 19:43 — REGNUM «Российский президент выбрал Сирию и в целом ближневосточный регион ареной, на которой покажет свою силу. Эта площадка должна послужить, по его мнению, ступенью на пути возвращения России статуса великой державы, — пишет на страницах британской The Financial Times политический обозреватель газеты Дэвид Гарднер. — Путин рассчитывает, что способен смести все препятствия, которые могут попасться ему на этом пути. Но при этом, кажется, упускает из виду, что Сирия — обоюдоострая бритва и может порезать не той стороной, которую вроде бы контролируешь».

Автор напоминает, что «США и РФ ведут здесь фактически войну, но не напрямую, а через своих сателлитов. Столкновения же лицом к лицу Москвы и Вашингтона маловероятны, но невозможными считать их нельзя, хотя не это сейчас главное».

Главное же, по мнению журналиста, состоит в том, что «активно действуя в Сирии, Россия не столько рвется спасти режим Асада, сколько воцариться на Востоке и встать на одну доску с США».

«Нельзя быть уверенным в том, что у Москвы этот трюк не получится, однако не следует считать, что, одержав победу в Сирии, Кремль сможет почивать на лаврах. Конечно, за последние годы Путин стал международной фигурой, которая поддерживает наибольшее количество тесных и благоприятных контактов с ближневосточными лидерами, к которым можно отнести руководителей Турции, Ирана, Израиля, Египта, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Ливана, Иордании. Стать победителем при таком раскладе можно, а вот удерживать победу… Названные государства — это реальный клубок противоречий: шииты против суннитов, Турция против курдов, саудиты против Ирана, Иран против Израиля и т. д. Если Путину удастся оставаться над всеми, разруливая хитросплетения восточных интриг — вот тогда он действительно будет победителем и руководителем великой державы».

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