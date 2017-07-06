Меркель не будет выполнять на G20 роль посредника между Путиным и Трампом

Берлин, , 19:56 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель не планирует выступать в роли посредника между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на переговорах в формате саммита G20, сообщает 6 июля агентство Reuters.

По словам Меркель, у Германии и ЕС имеется собственная позиция по различным вопросам международной политики, в частности по Украине.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что принимающая сторона саммита, которой является Германия, должна уделить особое внимание поиску компромиссных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил журналистам, что надеется организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

Напомним, встреча глав государств «большой двадцатки» пройдёт в Гамбурге 7−8 июля.

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