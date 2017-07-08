Повторит ли Сирия вьетнамский сценарий?

Дамаск, , 17:14 — REGNUM Визит президента Сирии Башара Асада на российскую военно-воздушную базу в Хмеймим отразился в СМИ как совершенно рядовое событие. Тем не менее, в этом визите прослеживается очень важная компонента, способная оказать существенное влияние на ход ближневосточного конфликта в целом. Что же необычного произошло в ходе встречи, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

По случаю визита сирийского президента, в Хмеймиме развернулась целая мини-выставка современных российских вооружений, срочно переброшенных из РФ. Основные характеристики представленных систем (новых БТР-80, легких БМД «Ракушка» и других) составляет то, что эти системы уже прошли боевые испытания и зарекомендовали себя наилучшим образом. Стоит особенно отметить демонстрацию президенту Сирии тяжелого истребителя СУ-27 СМ3. Данный истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей противника на сверхдальней дистанции, превосходя по своим возможностям любой из американских самолетов.

Суммируя вышесказанное, похоже, что речь идет о готовности России поставить в Сирию ряд вооружений, способных на равных противостоять силам т.н. западной коалиции. Или, как в случае с новейшим истребителем, даже обеспечить некоторое преимущество. Если данная теория соответствует реально имеющим место быть планам, то очевиден так называемый «Вьетнамский вариант», который просматривается в ближневосточном конфликте все отчетливее. Растущая агрессивность США не может не вызывать ответную реакцию.

Подробности читайте в статье: На очереди — ближневосточный Вьетнам?

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