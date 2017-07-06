ГПУ заведет дело о государственном перевороте на Украине в 2014 году

Киев, , 19:16 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины зарегистрирует уголовное производство о госперевороте, который произошел в 2014 году, по заявление четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом 6 июля заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM.

«Мы рассмотрим, зарегистрируем в соответствии с действующим законодательством уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение генпрокуратуры Украины, изучим и примем законное обоснованное решение. Я сделаю все, чтобы это происходило без моего контроля», — пообещал Луценко.

Он сообщил, что судебный процесс в деле о госизмене Януковича продолжится, несмотря на отказ президента от адвокатов.

«Поступок бывшего президента Виктора Януковича (отказ от защиты — ред. ИА REGNUM ) не был неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус. Всегда знал, что рано или поздно он испугается и убежит даже виртуально из зала суда, потому что жизнь уголовника, которым по сути является Янукович — это есть вечное бегство от ответственности. Правда, мы думали, что он сделает это позже, хотя бы попытается продемонстрировать так называемых 200 свидетелей по делу, которыми они грозились, хоть какие-то материалы, которыми они намеревались якобы защищаться. Однако Янукович оказался трусом еще на ранней стадии суда, но это не помешает суду», — считает Луценко.

Генпрокурор пообещал предоставить Януковичу государственного адвоката.

«В стране существует устоявшаяся практика выделения любому лицу государственного защитника. Именно по этой процедуре сегодня пошел суд, с чем я и поздравляю его. Как только обращение суда поступит к адресату, правовая помощь выполняется немедленно, не больше одного дня. И государственный адвокат на этот раз не Медведчук (украинский правозащитник Виктор Медведчук — ред. ИА REGNUM ), а нормальный адвокат, занесенный в официальные реестры, будет предоставлен Януковичу… Я уверен, что и здесь закон и справедливость не остановит ничего, ни бегство Януковича, ни его трусость, ни его громкие мыльные пузыри о государственном перевороте», — пояснил Луценко.

Он также считает, что в списке лиц, которые по мнению Януковича, совершили госпереворот, должно быть до 500 тыс жителей Украины.

«Список лиц, которые совершили госпереворот Янукович огласил. Он является произведением больного представления Януковича. Там 9 лиц. В этом списке должно было быть как минимум полмиллиона граждан, которые стояли на майдане и требовали свободы для этой страны, и миллионы людей, которые стояли по всей стране и требовали свободы от мафии… Я не такой самовлюбленный, чтобы поверить, что я совершил отставку Януковича. Я был одной каплей из тех, кто восстал против государственной мафии Януковича. И я этим горжусь», — подытожил Луценко.

Ранее защита Януковича подала в ГПУ заявление о совершении госпереворота на Украине. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что в 2014 году произошел насильственный захват власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня адвокат Сердюк заявил, что защита президента обжалует решение Оболонского районного суда Киева о заочном процессе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«В этих 4 томах собраны доказательства, которые защита должна была представить, а суд должен рассмотреть, о незаконности требования представителей прокуратуры об осуществлении заочного судебного расследования. Сейчас это является прямым доказательством и открывает защите двери к обращению в ЕСПЧ. Решение, на котором настаивала ГПУ, мотивировано единственной целью — сделать невозможным участие Виктора Януковича в допросе высших должностных лиц нашего государства. Поэтому такое решение будет обжаловано в ближайшее время в ЕСПЧ», — пообещал Сердюк.

Напомним, 26 июня Оболонский райсуд Киева начал рассмотрение по существу дело бывшего президента Украины Януковича. Заседание продлилось всего 30 минут. Прокуратура просила суд удовлетворить ходатайство о заочном производстве по делу, поскольку Янукович не явился на заседание. В марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Президента подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.