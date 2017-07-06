В Молдавии разоблачили новый «шпионский» заговор с российским следом

Кишинёв, , 18:38 — REGNUM Спецслужбы Молдавии расследуют новое дело о «шпионаже» с российским и приднестровским следом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сотрудники Прокуратуры по особым делам и Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в офисе неправительственного фонда «Регион», издававшего одноименную газету, а в июне этого года начавшего выпуск издания «Берега Днестра».

Дело в отношении деятельности фонда расследуется по статьям УК Молдавии «Измена Родине» и «Шпионаж». По словам учредителя фонда, журналиста Артема Вареницы, в результате обыска изъяли компьютеры, а работа редакции и фонда была заблокирована.

По версии следствия, разведслужба «иностранного государства» (из контекста ясно, что речь о России) «вербует» граждан Молдавии, в том числе занимающих госдолжности, для сбора информации, которую планируется использовать для провоцирования массовых беспорядков с целью насильственного изменения конституционного строя Молдавии.

В молдавских спецслужбах считают, что деятельность фонда и выпуск газет — часть «подрывных пропагандистских стратагем с целью информационной агрессии против конституционных властей Республики Молдова» со стороны спецслужб иностранного государства с целью влияния на молдавское общество, манипуляции, провоцирования общественного конфликта и массовых беспорядков.

Выпускавшаяся фондом газета «Регион» ранее распространялась в Приднестровье в рамках президентской предвыборной кампании бывшего приднестровского президента Евгения Шевчука, который в итоге проиграл выборы, а на прошлой неделе сбежал в Молдавию, так как на него в Тирасполе заведено нескольких уголовных дел и снята неприкосновенность.