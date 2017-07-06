Мосул: Жены боевиков стреляют в иракских солдат, прикрываясь своими детьми

Багдад, , 18:43 — REGNUM Жены боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвуют в боях против иракских войск в Мосуле, своих детей они используют в качестве живых щитов, заявили представители оборонного ведомства Ирака, 6 июля сообщает Associated Press.

«Женщины и дети принимают участие в сражениях… Это вынуждает нас менее решительно использовать авиаудары для продвижения наших войск. Если бы не женщины и дети, мы могли бы завершить битву всего через несколько часов… Мои люди продолжают нести потери, сегодня было 14 раненых», — заявил генерал иракских сил специального назначения Сами аль-Ариди.

«Все они — это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), просто нужно убить их всех», — заявил другой представитель командного пункта на условиях анонимности.

Напомним, операция по освобождению Мосула, начатая в октябре 2016 года, находится на заключительном этапе. Около 300 террористов осталось на территории примерно 500 кв. м.

Летом 2014 года террористы захватили Мосул в течение нескольких дней. В главной городской мечети ан-Нури боевики заявили о создании халифата.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосул освобожден от боевиков ИГ*