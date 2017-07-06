Борис Марцинкевич, , 18:23 — REGNUM Политики европейских стран не только ввели экономические санкции против России — не проходит и дня, чтобы в том или ином СМИ не появлялись критические замечания в адрес нашей страны и всевозможные теории об «агрессивности и непредсказуемости современной России». Но одновременно с этой кампанией все отчетливее становятся слышны голоса, мнения профессионалов энергетической отрасли, в корне отличающиеся от подобного рода высказываний.

9 июня бельгийская Energy Post опубликовала интервью с Минной Форстрем — руководительницей проекта «Ханхикиви-1». «Женщина, которая строит АЭС», рассказала не только о том, как ее компания Fennovoima справляется со строжайшими требованиями национального ядерного регулятора, но и о том, что ей удалось почерпнуть во время визитов на АЭС по всему миру в то время, когда решение в пользу «Росатома» еще не было принято. Именно сравнение того, как ведут работы по сооружению атомных блоков главные конкуренты Росатома — Westinghouse и AREVA, предопределило выбор в пользу российского концерна.

В отличие от японо-американской компании «Росатом» располагает огромными собственными производственными мощностями, при этом предлагая значительно более привлекательные финансовые условия, чем это может себе позволить французский атомный гигант. Отметила Минна Форстрем и пунктуальность «Росатома» при реализации каждого пункта плана работы, что крайне выгодно отличает наш концерн от того, что происходит на строящейся вот уже второе десятилетие АЭС Olkiluoto-3.

Руководитель финской компании абсолютно уверена в том, что с возведением блока ВВЭР-1200 для «Ханхикиви» не возникнет ни организационных, ни финансовых, ни технических сложностей. Таково мнение профессионала о российской компании: пунктуальность, аккуратность, умение строго следовать заданному регламенту, высочайший уровень квалификации во всех производственных процессах. И — ни слова о мифической «непредсказуемости России», поскольку в атомной энергетике говорить приходится о непредсказуемости европейских и американских компаний.

Еще более жестко на ту же тему высказывается один из ведущих специалистов-атомщиков Бельгии Роберт Харгрейвс в своей статье в той же EnergyPost, опубликованной 22 июня:

«Президент Обама закрыл американскую программу по производству

MOX-топлива из оружейного плутония 239 из-за сильного перерасхода средств, а Россия запустила свой новый ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-800, который сможет использовать излишки российского плутония, образовавшиеся в результате подписанного с США соглашения об уничтожении 34 тонн оружейного плутония. … Предложенная стратегия по вытеснению российских энергоносителей поставками сжиженного природного газа в Европу из США не работает. Сжижение и доставка дешевого техасского метана танкерами стоит гораздо больше транспортировки газа по существующим российским трубопроводам. Тем временем российская госкорпорация «Росатом» заявляет о подписанных контрактах на экспорт ее водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР, что гарантирует ее рыночную долю в размере 60%. При этом Россия часто предлагает займы на строительство, либо сама строит, владеет и эксплуатирует АЭС, увеличивая свое влияние в развивающихся странах».

Как видите, эксперт проводит совершенно объективное, не политизированное сравнение и приходит к тому же выводу, что и руководительница финской энергетической компании:

«Росатом» более надежный и предсказуемый партнер, чем те, кто объявляет себя его конкурентами.

Такие же настроения появляются в Болгарии, достаточно привести заголовок статьи, опубликованной на сайте Mediapool. bg 20 июня:

«Участие «Росатома» в качестве исполнителя в проекте АЭС Belene — вне всякого сомнения» — заявила министр энергетики Теменужка Петкова.

Чуть ранее, 15 июня, в интервью, опубликованном венгерской М1, государственный секретарь по расширению АЭС Пакш Атилла Асоди очень четко пояснил, по каким причинам восточно-европейские страны с такой симпатией относятся к нашему государственному концерну:

«Участие венгерских компаний в проекте АЭС Пакш 2 создает новые рабочие места, увеличивает доходы и оживляет венгерскую экономику. Часть венгерских компаний уже выполняют требования к поставщикам атомной отрасли, т.к. имеют соответствующие знания и сертификаты, а другим компаниям нужно еще подготовиться, чтобы соответствовать существующим требованиям».

Сотрудничество с «Росатомом» обеспечивает трудовую занятость, причем занятость в самой технологичной отрасли, требующей высокой квалификации, — вот тот плюс, который получают партнеры российской компании.

О надежности «Росатома», предсказуемости его контрактов, об обладании лучшими в мире технологиями в атомной отрасли 14 июня пишет в статье для английской Neimagazine.com консультант в области ядерной энергетики Йен Джексон:

«Крах компании Westinghouse Electric Company наглядно демонстрирует непрочность коммерческих поставщиков ядерных реакторов. Компанию сбил с ног перерасход финансовых средств на двух ее флагманских проектах по строительству реакторов AP1000 в США. Французский производитель реакторов AREVA столкнулся с такими же проблемами со стоимостью строительства реакторов EPR в Финляндии и Франции. … Помочь Великобритании избежать подобного перерасхода средств может только Россия. Это ядерная сверхдержава с полным ядерным топливным циклом, предоставляющая дружественным странам как передовую технологию ядерных реакторов ВВЭР-1200, так и финансовый пакет для покрытия расходов на покупку. … Если коммунистический Китай может построить атомную электростанцию с реакторами «Хуалун-1» в британском Брадуэлле, нет принципиальной причины для того, чтобы Россия не могла построить ВВЭР-1200 в других местах нашей страны».

Джексон не забывает о причинах, вызвавших похолодание в отношениях европейских стран и России, но не считает их настолько важными, чтобы отказываться от сотрудничества с нашей страной в атомной отрасли:

«Политическая интервенция России в Крыму в 2014 году остановила дальнейший прогресс деятельности «Росатома» в Британии. Тем не менее идея внедрения российской технологии ВВЭР в Британии при содействии Rolls Royce была смелой и прозорливой. … Россия могла бы по-прежнему присоединиться к первой волне новых проектов атомных электростанций в Великобритании после решения о выходе страны из ЕС и Евратома. Политические обстоятельства в Великобритании меняются очень быстро».

Даже в Великобритании, традиционно предельно жестко относящейся к России, атомные специалисты говорят о том, что политика не должна служить препятствием в развитии отношений с «Росатомом». У нас на глазах «Росатом» становится весомой причиной для того, чтобы европейские государства пересмотрели свое отношение к нашей стране, при этом не делая никаких политических заявлений, а «всего лишь» качественно, своевременно, в соответствии с жесткими требованиями безопасности выполняя свою работу.

Выставка AtomExpo-2017 не прошла незамеченной во многих европейских странах, значимым событием ее считают не только атомщики. Итальянская группа компаний Antares рада возможности совместного с «Росатомом» использования ядерных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; большие перспективы видит в совместном с нашим концерном проекте по созданию квалификационного центра по автоматизации инжиниринговой деятельности мировой лидер в области цифровых технологий компания SAP.

19 июня голландское СМИ trow. nl в самых оптимистических тонах рассказало о том, как нидерландская компания Lagerwey сумела обойти 19 конкурентов в борьбе за право подписать с «Росатомом» контракт по строительству на территории России парка ветрогенераторов, прямо называя этот контракт «мегасделкой»:

"Потенциал для этого типа генерации здесь гигантский, благодаря огромным пространствам России и множеству мест с исключительными характеристиками для ветряных турбин».

21 июня о событиях на AtomExpo-2017 рассказала и французская Boursier.com, радуясь тому, что компания Engie сумела подписать с «Росатомом» программу сотрудничества на 2017−2019 годы, состоящую из 20 совместных проектов. Это не только традиционные направления в ядерном топливном цикле, но и проекты в части сервиса и инженерии, эффективного управления энергоресурсами и в ветроэнергетике.

Список такого рода высказываний европейских энергетиков-профессионалов и отраслевых СМИ можно продолжать и дальше, но тенденция, нарастающая все активнее, совершенно очевидна. Продолжать поддаваться антироссийским настроениям в Европе начинают уставать, и немалая заслуга в этом — у профессионалов государственного концерна «Росатом», продолжающего оставаться при этом вне политики.