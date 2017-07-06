Трамп прибыл в Германию на саммит G20

Берлин, , 17:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Германию, где примет участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Associated Press.

Сообщается, что Трамп прибыл в Германию из Польши, где он сегодня провел переговоры с президентом этой страны Анджеем Дудой.

Примечательно, что на пресс-конференции после переговоров с Дудой Трамп заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Восточной Европе.

Политологи восприняли это заявление как выбор внешнеполитического вектора в отношениях с Российской Федерацией.

Дело в том, что в Гамбурге (Германия) состоится саммит «Большой двадцатки». На этом международном форуме будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин.

Предполагается, что «на полях» G20 состоится первая личная встреча Путина с Трампом.

Москва заявила, что от этой встречи ждёт прежде всего ясности перспектив российско-американских отношений.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в свою очередь заявил, что Вашингтон хочет обсудить с Москвой весь спектр российско-американских отношений, а также наиболее острые конфликты в различных регионах мира.