В Таджикистане на 10 лет осужден сын полковника, подавшегося в террористы

Душанбе, , 17:12 — REGNUM К 10 годам колонии строгого режима приговорен сын беглого полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова 18-летний Бехруз Халимов, сообщают местные СМИ сегодня, 6 июля.

Отмечается, что решение Душанбинский городской суд вынес несколькими неделями ранее, но известно о нем стало только сейчас.

По данным следствия, Бехруз Халимов через соцсети связался со знакомыми своего отца и планировал выехать с их помощью в Сирию или Ирак для участия в боевых действиях на стороне группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд признал его виновным по двум статьям: 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 401 (наёмничество).

В суде подчеркнули, что у осужденного и его родственников была возможность оспорить решение, но они своим правом так и не воспользовались.

Напомним, что Бехруз Халимов был арестован в апреле 2017 года. Его отец, будучи действующим командиром ОМОН двумя годами ранее отправился в Сирию и примкнул к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США назвали его одним из лидеров группировки и назначили за информацию о нем вознаграждение в $3 млн. По некоторым данным, Гулмурод Халимов стал военным лидером ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позже появилась информация о его смерти в результате авиаудара в западной части Мосула. Родственники заявляли, что о его смерти ничего не слышали.

Кроме того, ночью 4 июля в Восейском районе на юге Таджикистана при попытке переправиться в Афганистан были задержаны трое и убиты четверо близких родственников Гулмурода Халимова. В правоохранительных органах сообщили, что некоторых родственников беглого полковника подозревают в связях с террористическими организациями.

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