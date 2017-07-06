Европарламент призвал страны ЕС не торопиться с принятием Турции

Брюссель, , 17:22 — REGNUM Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую государства-члены Евросоюза остановить переговорный процесс по вопросу вступления Турции в ЕС, сообщает газета «Известия».

По информации издания, для принятия Турции в ЕС от Анкары требуют внести ряд поправок в Конституцию.

Уточняется, что за принятие резолюции по переговорам с Турцией проголосовали 477 депутатов. При этом 64 члена парламента выступили против принятия этого документа.

Кроме того, в резолюции указано, что переговоры о предоставлении Анкаре членства в ЕС должны быть остановлены в случае восстановления смертной казни в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о предоставлении Турции членства в ЕС продолжаются с 2015 года.

30 июня 2017 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Евросоюз делает всё возможное, чтобы не допустить Турцию в ЕС.

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