Пушков ответил на обвинени Трампа в адрес России

Москва, , 17:20 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационно политике Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы дестабилизирующей роли России в Восточной Европе. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 6 июля, в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, сегодня Трамп прибыл в Варшаву, где провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. На пресс-конференции по итогам переговоров президент США заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию в Восточной Европе и Вашингтон будет этому противостоять, поддерживая своих союзников по военному блоку НАТО.

«Назвав поведение России дестабилизирующим, Трамп подыграл Польше и Ко. На деле стабильность нарушает военная активность НАТО у границ России», — написал Пушков.

Стоит отметит, что заявление Трампа, сделанное сегодня в Варшаве, политологи уже расценили, как выбор внешнеполитического вектора перед первой личной встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия).