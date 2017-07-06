В Дагестане назначен новый министр сельского хозяйства

Махачкала, , 16:43 — REGNUM Указом главы Дагестана Рамазана Абдулатипова новым министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен глава Докузпаринского района Керимхан Абасов.

Указ подписан сегодня, 6 июля, и размещен на сайте главы республики, передает корреспондент. Предыдущий глава Минсельхозпродабыл отправлен указом главы республики в отставку «в связи с переходом на другую работу» в среду, 5 июля. О его новом месте работы ничего не сообщается.

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Керимхан Абасов родился 9 марта 1959 года в селе Каракюре Докузпаринского района. В 1983 году окончил экономический факультет Дагестанского государственного университета. В 1983 — 1986 годах работал инженером-экономистом производственного отдела Дербенского завода «Электросигнал», в последующем стал начальником цеха №17, позже возглавил цех №1 этого же завода.

В 1986 — 1988 годах работал директором ахтынского филиала завода «Электросигнал». В 1988 году был избран директором совхоза «60 лет Октября» в селе Каракюре.

С 1995 года работал руководителем отделения федерального казначейства по Докузпаринскому району. С апреля 2001 года избран главой администрации Докузпаринского района.

С 2005 года Керимхан Абасов занимал должность главы муниципального образования «Докузпаринский район». В 2008 году окончил Российскую Академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук. Женат. Трое детей.