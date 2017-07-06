СМИ: Турецкие самолёты атаковали курдов на севере Ирака

Багдад, , 16:46 — REGNUM Боевые самолёты ВВС Турции атаковали формирования «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в северных районах Ирака, сообщает информагентство Bloomberg.

Цели и подробности этого авиаудара не сообщаются. Официального подтверждения этой атаки не публиковалось.

Стоит отметить, что турецкие вооруженные силы наносят удары по курдским отрядам и поселениям как в Ираке, так и на территории Сирии.

В частности, официальный представитель курдской оппозиционной партии «Сирийский демократический совет» Рейзан Хеду сообщил об артиллерийском обстреле курдских поселений возле Африна на севере сирийской провинции Алеппо. Рейзан Хеду заявил, что обстрел вёлся турецкими войсками.

По сообщениям ряда СМИ, руководство Турции намерено осуществить военную операцию против сирийских курдов, в которой могут быть задействованы около 20 тыс. турецких военнослужащих. Анкара якобы проводит по этому вопросу консультации с Россией.

В свою очередь, МИД Сирии подчеркнул, что действия Турции на севере сирийской провинции Алеппо еще раз доказывают, что «режим турецкого президента Эрдогана» целенаправленно подрывает стабильность в регионе и является, по сути, партнером террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, Анкара рассматривает любые курдские структуры в приграничных с ней районах Ирака и Сирии угрозой своей национальной безопасности и считает их связанными с «Рабочей партией Курдистана», официально объявленной в Турции террористической организацией.

Курды с 1984 года сражаются с правительственными войсками за свою автономию. Жертвами этого противостояния стали свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции: В результате авиаудара ликвидирован член РПК