Конвенцию СЕ о конфискации преступных доходов Госдума обсудит 14 июля

Москва, , 16:33 — REGNUM Госдума 14 июля намерена ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля сообщили в аппарате Госдумы.

Для реализации Конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения.

Ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия РФ с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте федерального закона имеются заявления, учитывающие требования законодательства Российской Федерации.

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