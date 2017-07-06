Назначен новый прокурор Новгородской области

Великий Новгород, , 16:25 — REGNUM Прокурором Новгородской области назначен Андрей Гуришев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, указ о назначении президент Российской Федерации подписал сегодня, 6 июля.

При этом именно сегодня, 6 июля, прокуратура региона отмечает 73-летие: приказ о создании прокуратуры Новгородской области был издан 6 июля 1944 года, на следующий день после образования Новгородской области.

Андрею Гуришеву — 44 года. Он родился в Ленинграде, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 1993—1995 годах служил в Вооруженных силах Российской Федерации. В органах прокуратуры работает с 2001 года, начинал с должности следователя прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга. В 2011—2012 годах Андрей Гуришев был заместителем прокурора Санкт-Петербурга, а с 2012 года — заместителем прокурора Новгородской области.

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Напомним, 12 апреля 2017 года кандидатуру Андрея Гуришева на пост прокурора Новгородской области единогласно одобрили депутаты Новгородской областной думы. Прежний прокурор Новгородской области Андрей Кикоть в марте 2017 года назначен заместителем Генерального прокурора РФ.

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