Виктор Озеров покидает пост главы комитета Совфеда по обороне

Москва, , 16:42 — REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров (Хабаровский край) заявил, что покидает свой пост, однако продолжит представлять Хабаровский край в верхней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Озеров сообщил, что покидает пост по собственному желанию в связи с необходимостью ротации в Совете Федерации и желанием «сменить ритм жизни».

«Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни», — сказал Озеров.

Сенатор выразил признание спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.

Временно исполнять обязанности председателя комитета по обороне и безопасности будет заместитель Озерова Александр Чекалин.

«Я остаюсь в Совфеде и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате», — сказал сенатор.

Вместе с тем, как уточняют источники, исполнять свои обязанности в качестве члена Совфеда Озеров будет до осени. Озерова на посту главы одного из ключевых комитетов может сменить главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев, который может быть введен в состав Совфеда по так называемой «президентской квоте».

Вопрос о смене главы комитета Совфед рассмотрит 12 июля.

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