Пензенский губернатор возглавил партийный список на выборах в Заксобрание

Пенза, , 16:26 — REGNUM Общеобластную часть списка партии власти на выборах в Законодательное собрание Пензенского региона возглавил действующий губернатор Иван Белозерцев. Как сообщает ИА REGNUM, в тройку лидеров вместе с главой области вошли председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко.

Кандидатуры «паровозов» были объявлены на партийной конференции по согласованию с президиумом генсовета «Единой России». Региональная часть списка сформирована из 18 групп. Также конференция выдвинула кандидатов в депутаты регионального парламента по всем 18 одномандатным избирательным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября состоятся выборы в Законодательное собрание Пензенской области 6-го созыва. Как и на выборах в Заксобрание 5-го созыва, будут избраны 36 парламентариев. Выборы пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. В соответствии с законодательством, старт выборам будет дан в период с 1 по 11 июня. Заксобрание 5-го созыва представляют 34 депутата от фракции «Едина Россия» и два от КПРФ.

Действующий (пятый) созыв Законодательного собрания Пензенской области был избран в единый день голосования 14 октября 2012 года. По всем 18-ти одномандатным избирательным округам были избраны депутатами кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». По пропорциональной системе были избраны 16 депутатов от «Единой России» и 2 депутата от КПРФ.

По данным главы облизбиркома Николая Тактарова, борьба была жёсткой — свыше 10 человек на место. В голосовании приняло участие 48,7% от числа включённых в списки избирателей — это свыше 544 тыс. человек. «Единая Россия» набрала 70,64% голосов, КПРФ — 12,52%.

Установочная сессия Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва состоялась 22 октября 2012 года. Председателем избран Иван Белозерцев. 10 июня 2015 года он сложил полномочия спикера областного парламента в связи с назначением врио губернатора Пензенской области. Врио председателя Законодательного собрания стал Валерий Лидин, который 11 августа 2015 года был избран председателем.

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