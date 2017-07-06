В Крыму может усилиться «подковёрная» борьба

Симферополь, , 16:09 — REGNUM Разделение должностей главы Крыма и председателя Совмина РК, которые совмещает Сергей Аксёнов, спровоцирует сильнейшее соперничество и борьбу в структурах власти Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский политолог Владимир Джаралла, комментируя кадровые изменения в органах власти Республики.

«Слухи о кадровых переменах бродили уже более недели, и чаще всего упоминался вариант появления фигуры премьер-министра при главе Республики, что допускает Конституция Крыма. Однако такой вариант представлялся и представляется маловероятным, поскольку фигура главы становится номинальной, что, понятно, для него неприемлемо. При таких вариантах можно прогнозировать сильнейшее соперничество и скрытую борьбу», — отметил Владимир Джаралла.

По его словам, вся ситуация показывает насколько в Крыму назрела необходимость ускорить процесс модернизации, и насколько это связано с надеждами на кадровые перемены, желательно — извне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Крыму на внеочередной сессии Госсовета РК парламентарии отправят в отставку зампреда Совета министров Бориса Зимина, министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и главу жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Карпова.

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, обновление кадрового состава руководства Республики — естественный процесс повышения эффективности власти.