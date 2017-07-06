Партийный проект «ЕР» «Парки малых городов» охватывает 317 парков

Москва, , 16:05 — REGNUM Перед партийным проектом «Парки малых городов» стоит ключевая задача — определить минимальное количество работ, которые необходимо провести, чтобы получить хороший результат по итогам его реализации. Об этом заявил председатель общественного совета партпроекта, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Хотя партпроект стартовал недавно, он уже стал чрезвычайно востребованным, охватывая в настоящий момент 317 парков. И сегодня необходимо определить минимальное количество работ, которые требуется провести в рамках обустройства зон отдыха в городах с населением до 250 тысяч человек. Парки — это центр притяжения для людей, именно поэтому важно понять, что хотели бы видеть жители городов, и закладывать это в план реализации партпроекта», — заявил Рустам Минниханов, выступая на первом заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов».

По словам федерального координатора партпроекта «Парки малых городов» Владимира Панова, в настоящий момент уже можно выделить регионы, где получилось выработать по-настоящему позитивные практики взаимодействия с общественностью.

«Очевидно, что старая механика, когда решения спускаются сверху вниз, устарела. И если мы будем продолжать ее использовать, люди не воспримут наш партпроект. Поэтому в первую очередь важно, чтобы все идеи шли от людей, а мы помогали их реализовывать», — подчеркнул Владимир Панов.

Не менее важным моментом, по его словам, является качество принимаемых решений.

«Не во всех регионах и малых городах возможно сделать качественные проекты. Нередко не хватает компетенции, навыков, знаний. Поэтому мы предложили на федеральном уровне привлечь студентов федеральных вузов страны, которые могли бы принять участие в этом проекте, а также представить образовательные программы, которые мы будем готовить», — сообщил координатор партпроекта.

Подводя итоги заседания, Панов сообщил, что по итогам первого полугодия представители партпроекта выделили пятерку регионов, которые качественнее других реализуют задачи партпроекта. «Цифры могут меняться, но на данный момент я бы отметил Новосибирскую область, набравшую наибольшее количество баллов», — заключил Панов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партпроекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания от граждан. В рамках партпроекта прошел фотоконкурс «Мой любимый парк», в котором за первые восемь мест боролись авторы более 300 работ.