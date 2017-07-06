Литва представила свои военные приоритеты

Вильнюс, , 16:03 — REGNUM Министерство обороны Литвы издало Белую книгу о политике обороны Литвы. Это первый документ подобного характера более чем за 10 лет, в котором представляется политика обороны страны, ее приоритеты и намеченные направления развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 июля.

«Ситуация в сфере безопасности и обороны — как во всем мире, так и в регионе — за последние несколько лет в сущности изменилась, и обстоятельства диктуют новые задачи для обороны. Во время их выполнения особенное важно одинаковое понимание вызовов, возможностей и угроз во всех группах общества, и Белая книга — один из способов объяснить цели проводимой политики», — говорит министр обороны Раймундас Кароблис. Он также подчеркивает, что Белая книга поможет гарантировать прозрачность деятельности министерства и всей системы обороны, с помощью нее также планируется повысить доверие общества к армии и системе обороны.

В Белой книге министерства выделяются основные вызовы, которые обусловят политику обороны Литвы в долгосрочной перспективе: проводимая Россией политика, «с помощью которой она хочет восстановить статус великой державы, разрушая систему безопасности Европы и ломая установленные правила», кибернетические и информационные угрозы, терроризм и религиозный экстремизм. С учетом этих долгосрочных угроз формулируются четыре главных направления политики обороны Литвы: укрепление национальных сил обороны, укрепление коллективных мер сдерживания и обороны, развитие религиозной и международной безопасности, а также вовлечение общества в оборону страны.

«Дислокация групп батальона НАТО снизило вероятность конфликта в регионе, но Литва вместе с другими странами НАТО должна продолжать реализацию решений, принятых на саммите Альянса в Варшаве, и укреплять коллективную оборону в восточной части НАТО. Самыми важными партнерами в сфере обороны остаются США, Польша, Германия, Франция, Прибалтийские и Северные страны», — отметили в Минобороны Литвы.

В сфере операций планируется, что в долгосрочной перспективе военные миссии Литвы будут сосредоточены в двух направлениях — Украина и Юг, и больше всего внимания будет уделяться учебным миссиям и укреплению местных сил. Еще оно направление политики обороны — вовлечение общества в оборону страны, повышение устойчивости государства и общества, будут предприняты попытки укрепить Союз стрелков Литвы, будут продолжаться кампании, направленные на просвещение общества и повышение устойчивости к информационным угрозам, будут создаваться силы кибернетической обороны.