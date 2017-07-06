Президент Каталонии: Референдум не будет «столкновением» с Испанией

Барселона, Испания, , 16:06 — REGNUM Президент регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что в день референдума о независимости столкновения с Испанией не произойдет, сообщает канал HispanTV.

В день референдума в Каталонии по вопросу о независимости «не будет крушения поезда Правительство — Женералитат потому, что один из этих поездов остается в тупике, в статус-кво, а другой будет продолжать движение», — заявил Карлес Пучдемон 4 июля.

Глава Каталонии сделал эти заявления в акте «гарантии демократии», где он дал подробную информацию о Законе о референдуме, поданном в тот же день в парламент Каталонии.

Несмотря на все риски и последствия, Пучдемон заявил, что отказ от плебисцита будет означать согласие с «отсутствием разделения властей», которые связывают испанское государство.

Пучдемон предупредил, что референдум станет «решающим и изменит положение дел, и это, вероятно, единственный инструмент, позволяющий провести подобные изменения», которых ждут каталонцы, и те, кто выступает за независимость, и те, кто говорит «нет» отделению от Испании.

Напомним, так называемый Закон о национальном референдуме, представленный в парламент Каталонии, но не опубликованный полностью, позволяет объявить независимость в течение 48 часов после того, как будет официально подтверждено, что граждане большинством голосов поддержали независимость Каталонии. Далее закон откроет конституционный процесс, результатом которого должна стать Конституция новой каталонской республики.

Если на референдуме граждане скажут «нет», то по предложенному закону правительство объявит внеочередные региональные выборы.

В то же время центральное правительство во главе с Народной партией Испании решительно отвергает референдум о независимости. Испанский Конгресс также недавно отклонил это предложение. Тем не менее левая партия «Подемос» поддержала референдум, назначенный на 1 октября, и считает данную инициативу «легитимной».