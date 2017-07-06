Глава Крыма пообещал найти новую работу главе Ялты

Симферополь, , 16:01 — REGNUM Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко после своей отставки останется работать в Крыму, а уволенная глава Минтопэнерго РК Светлана Бородулина вернётся в бизнес. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя кадровые перестановки в структурах власти полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Андрей Олегович продолжит работать у нас. Мы найдём ему место в соответствии складу его характера. А вот Светлана Алексеевна Бородулина хочет уйти в бизнес, она изначально мне об этом говорила. Она выполнила задачу кризис-менеджера, и я сдержал данное ей обещание», — отметил Сергей Аксёнов.

О судьбеиз Минкурортов РК ииз МинЖКХ РК глава Крыма не стал распространяться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Крыму во время внеочередной сессии РК будут согласовывать отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, место которого предположительно займёт директор крымского подразделения МИА «Россия сегодня» Вадим Волченко. Также крымские парламентарии будут рассматривать вопрос об увольнении зампреда Совета министров Бориса Зимина, министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Помимо этого покинет свой кабинет главы администрации Ялты Андрей Ростенко, которого в последнее время активно критиковали местные общественники и СМИ.