Проект Rail Baltica будет внесён на ратификацию в парламент Литвы

Вильнюс, , 15:54 — REGNUM Литовский кабинет министров предлагает парламенту ратифицировать соглашение правительств Эстонии, Латвии и Литвы по поводу развития проекта железнодорожной колеи Rail Baltica, подписанное 31 января 2017 года в Таллине, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 июля, в парламенте Литвы. Решено обратиться к президенту Литвы с просьбой представить Сейму это соглашение на ратификацию.

Планируется гарантировать, что инфраструктура европейской железнодорожной колеи на территориях Эстонии, Латвии и Литвы будет завершена до 2025 года. «Это очень важный инфраструктурный проект для всех трех стран Прибалтики, поэтому необходимо запланировать как финансовую поддержку ЕС, так и национальное общее финансирование, чтобы все работы были выполнены в установленный срок», — сказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

В соглашении установлены права и обязательства стран, участвующих в проекте, установлен механизм координирования реализации и решения возможных споров, предусмотрены способы сотрудничества с Польшей и Финляндией.

Если прогнозировать разный уровень интенсивности поддержки ЕС, то чтобы проект Rail Baltica был завершен до 2025 года, возможно, потребуется до 995 млн евро. Такая сумма была бы, если бы с 2021 года уровень интенсивности поддержки ЕС достигал только 55%, а общее финансирование было гарантировано за счет национальных средств.

Парламент Эстонии ратифицировал соглашение 19 июня 2017 года, парламент Латвии — 22 июня 2017 года.