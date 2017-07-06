МИД Литвы: Война России против нас перешла в горячую фазу

Вильнюс, , 15:48 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия перешла в «горячую фазу» войны против стран Прибалтики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 июля.

«Информационная война, которую Кремль ведет с Западом, достигла горячей фазы, поэтому, чтобы ее выиграть, мы обязаны еще больше сплотить свои силы и быть более решительными и единодушными», — сказал министр на прошедшей в Риге конференции The Riga Stratcom Dialogue. По его словам, чтобы гарантировать свою безопасность и защитить главные трансатлантические ценности — свободу и демократию, «мы обязаны четко видеть и понимать весь спектр средств гибридной войны, которую Кремль ведет с Западом».

«Дезинформация и информационные атаки — это только вершина айсберга. Осуществляется самая разнообразная деятельность, направленная против нашего единства: лязганье оружием, шантаж, кибернетические атаки, попытки оказать давление на политические процессы. Таким образом Кремль пытается настроить друг против друга членов западного сообщества, подкосить наше взаимодоверие, остановить принятие решений, необходимых для обеспечения безопасности региона», — утверждал Линкявичюс.

По словам министра, есть и положительные перемены: «Наши партнеры на Западе все больше замечают масштаб и цели распространяемой Кремлем пропаганды, все чаще предпринимают конкретные меры в борьбе с нею». «Необходимо продолжать укреплять учреждения ЕС и НАТО, деконструируя ложь, которую распространяют управляемые Кремлем каналы, расширять сеть альтернативных русскоязычных источников информации, укреплять независимые СМИ», — отметил Линкявичюс.

В конференции The Riga Stratcom Dialogue, организуемой в Риге Центром компетенции стратегической коммуникации НАТО, участвуют главы государств, политики, эксперты в сфере стратегической коммуникации, представители СМИ.