Немецкие партии игнорируют кризис беженцев — Der Spiegel

Берлин, , 15:54 — REGNUM Вопрос, как Германия будет справляться с наплывом беженцев и их дальнейшей интеграцией, остается неясным, так как в своих предвыборных программах ни одна из ведущих партий не уделяет должного внимания проблеме беженцев, пишет 5 июля Der Spiegel.

Италия «кричит о помощи»: все больше беженцев из Африки пребывают в ЕС, у страны кончаются ресурсы, она призывает к солидарности, пишет издание.

Тем временем Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) «игнорируют» миграционный кризис в своих избирательных программах, хотя тысячи беженцев ежемесячно пребывают в Германию.

До этого Берлин справлялся со своей задачей, но сейчас перед странами ЕС стоят более масштабные проблемы, а старые — еще не решены, добавляет Der Spiegel.

Напомним, за первые пять месяцев 2017 года в Германии были зарегистрированы 77 тыс. беженцев, с каждым месяцем их пребывает все больше и больше. На их содержание и обучение выделяются деньги, место, требуются больше сотрудников в миграционные службы и социальных работников.

Тем временем немецкие власти «до конца не определились», что будут делать с афганскими беженцами, депортация которых временно приостановлена из-за терактов в Кабуле.

Помимо этого существует проблема с праворадикальными настроениями в стране: некоторые жители Германии критикуют правительство за «тяжелую нагрузку для простых жителей», связанную с прибытием беженцев.