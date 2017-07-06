Турецкий министр ответил на призыв Европарламента не пускать страну в ЕС

Анкара, , 15:44 — REGNUM Министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик с негодованием воспринял позицию Европарламента о приостановке переговоров, касающихся вступления страны в ЕС. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Резолюция Европарламента по Турции — проявление предвзятой и чуждой принципам сотрудничества позиции ряда стран, пытающихся саботировать отношения Анкары и ЕС», — заявил Челик.

Он отметил, что официальная Анкара отвергает резолюцию Европарламента и не собирается ее признавать. Документ будет возвращен Европарламенту без рассмотрения турецкой стороны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европарламент поддержал доклад, который содержит призыв к странам ЕС о приостановке переговоров по вступлению Турции в ЕС. В резолюции отмечено, что переговоры должны быть приостановлены, если в силу вступят законодательные изменения, одобренные на турецком референдуме 16 апреля.

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