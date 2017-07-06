Трамп призвал РФ прекратить «агрессивную деятельность» на Украине

Варшава, , 15:39 — REGNUM Российская Федерация должна прекратить «агрессию» на Украине и перестать поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране. Об этом, как передает RT, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления во время визита в Варшаву.

«Мы (власти США) призываем Россию прекратить агрессивную деятельность на Украине и в других частях света и перестать поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране», — заявил глава Белого дома.

6 июля президент США Дональд Трамп находится с официальным визитом в столице Польши. Глава Белого дома уже встретился с президентом страны Анджеем Дудой, после чего сделал заявления для прессы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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