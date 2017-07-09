Афганистан: Запад проиграл битву за афганцев

Кабул, , 14:41 — REGNUM После произошедших в Афганистане терактов (от которых решительно отреклись талибы, показывая свое единство с движением сопротивления) по стране прошли акции протеста: мирное население выступало за отставку правительства. Чем являются ли эти события —признаком начала возникновения гражданского общества или движения сопротивления против присутствия в Афганистане войск США и поставленного ими правительства, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Тактика США, бывшая эффективной в Ираке — подкуп боевиков с целью убедить их сложить оружие, при отсутствии объединяющего все общество сопротивления — перестала срабатывать в Афганистане. Воспринимаемый в этой стране как оккупационная сила Запад устраняет должность спецпосланника США по Афганистану и Пакистану. Это решение вызвало недоумение в Китае; так, спецпосланник МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнь заявил, что не знает, что будет дальше с политикой США в Афганистане, и поставил вопрос о том, что означает данный поступок, — возможно, большое изменение в политике США?».

Изменения будут, но пока нельзя сказать, какие именно. Возможно, намерение США — погасить общественное сопротивление в Афганистане, чреватое для Вашингтона совершенно не нужными ему событиями (к примеру, партия Хекматьяра подписала соглашение с правительством национального единства). Встреча лидеров США и Афганистана готовится в срочном режиме, что также пока ставит больше вопросов, нежели дает ответов.

Подробности читайте здесь: В Афганистане усиливается движение сопротивление против Запада

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